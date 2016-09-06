В Петербурге открылся первый региональный центр для детей с аутизмом

По статистике, один из 68 детей сейчас имеет расстройства аутистического спектра. Хотя еще 20 лет назад цифры были более обнадеживающими. Рост аутизма — общемировая тенденция, в причинах которой специалисты до конца так и не разобрались. И Россия здесь не исключение. Однако до недавнего времени в стране не было ни одного центра для обучения особых детей. В этом учебном году открылся первый в стране Региональный центр аутизма, созданный на базе петербургской школы №755 Василеостровского района.

Раньше здесь была обычная общеобразовательная школа, но она мало заполнялась учениками. В итоге детей перевели в другие образовательные учреждения, а с 1 сентября в специализированную школу пришли новые учащиеся — дети с аутизмом. Ученики первых—шестых классов, а также дошкольники — всего 80 человек. На торжественной линейке напутствие особым детям давал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. А председатель петербургского комитета по образованию Жанна Воробьева отметила, что в администрацию Василеостровского района уже обращались родители детей с диагнозом аутизм не только из других городов России, но даже из-за рубежа.

По словам заместителя руководителя Регионального центра аутизма Романа Демьянчука, это первая школа в стране, где созданы все условия для детей с аутизмом.

По последним данным, которые приводит американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (СDС), частота случаев расстройств аутистического спектра составляет один случай на 68 детей.

При этом статистика, полученная за последние два года, не показала прироста количества случаев аутизма, рассказали «Известиям» эксперты фонда «Обнаженные сердца» детский невролог Святослав Довбня и клинический психолог Татьяна Морозова.

Они также отметили, что еще 20 лет назад аутизм считался редким явлением.

— Статистика существенно менялась. Только за последнее пятилетие она показывала один случай на 150 детей, потом один на 110, потом один на 88, но последние два года — в 2014 и 2015 гг. цифра уже не росла — один случай на 68 детей, — отметила Морозова.

Статистических данных по России на сегодняшний день пока нет. Однако эксперты полагают, что поскольку аутизм не зависит ни от страны, ни от национальности (соответствующих доказательств зависимости никто не приводил), то и в России цифра должна быть близкой к общемировой.

Как сказал «Известиям» Роман Демьянчук, в центре предпринята попытка «создания индивидуальных условий для большого количества детей с аутизмом» и возможности для них «получать помощь и учиться в условиях непрерывного образования от дошкольного до старшего школьного возраста».

Сейчас в центре набраны классы с первого по шестой. Но в перспективе будут с первого по девятый. Со временем, в зависимости от того, какую «динамику» будут показывать дети, часть из них сможет покинуть центр и перейти в обычные, «массовые» школы.

Сейчас в Региональный центр теоретически могут попасть все дети с соответствующим диагнозом, это государственное учреждение, и обучение здесь бесплатное. Но на практике есть нюансы.

— «Все дети» — это вопрос относительный, — поясняет представитель образовательного учреждения. — Иногда диагноз не верифицирован. Иногда детям нужны другие условия. Поэтому вопрос должен решаться не на уровне образовательного учреждения, а на уровне психолого-медико-педагогической комиссии.

Сейчас в школе учатся только те, кто живет в Петербурге и имеет соответствующую регистрацию. Но опыт работы еще в школе — детском саду №687 показывает, что родители таких детей порой специально переезжают в Петербург и из других регионов.

Говоря о других городах страны, Демьянчук отметил, что в ряде мест уже показали свою эффективность общественные организации и реабилитационные центры, помогающие детям с аутизмом.

В Москве, например, в апреле этого года был открыт Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра.

— Проекты по работе с детьми с аутизмом как школьного, так и дошкольного возраста реализуются в разных городах нашей страны. В частности, есть примеры внедрения программ на региональном уровне, например в Воронеже, где правительство области сотрудничает с нашим партнерским фондом «Выход». Но если мы говорим собственно о статусе регионального центра решения проблем аутизма, то это действительно, насколько мне известно, первый прецедент, — рассказала «Известиям» исполнительный директор фонда «Выход в Петербурге» Зоя Попова.

По ее словам, этот шаг особенно важен еще и потому, что он стал результатом информационного резонанса вокруг ситуации, которая сложилась весной этого года, — тогда у школы-сада №687 «Центр реабилитации ребенка» Центрального района Петербурга, правопреемником которого и стал центр, возникли проблемы с прежним зданием. В итоге администрация города нашла для центра новый дом — бывшую школу №755 в Василеостровском районе.

Как рассказала Зоя Попова, для людей с расстройствами аутистического спектра важно существовать в равных партнерских отношениях с обычными людьми.

— Безусловно, необходима работа по подготовке детей с аутизмом к тому, чтобы они могли посещать школу вместе с ровесниками, — отметила Попова. — Я больше знакома с опытом США, потому что сама ездила туда и наблюдала, как там строится работа. Основополагающим в подходе, который мы видели, является принцип нормализации. Что это означает? Задача специалистов и общества в том, чтобы ребенок с особыми потребностями делал все то же самое, что делают обычные дети: ходил в школу, ходил в кино, гулял и т.д. Соответственно, необходимо, чтобы и социальная среда была максимально гибкой и принимающей, учитывающей его потребности. Именно в таких условиях внутренний потенциал социализации ребенка — его возможности получить образование, работать — будет реализован максимально.

Московский педагог-психолог и эксперт по вопросам аутизма Наталья Сытилина рассказала «Известиям», что в России появляется всё больше школ с классами для детей с аутизмом. Такие школы есть в Москве, Воронеже, Новгороде, Пскове и т.д.

Но статус Регионального центра действительно выше. Это уже полноценное учебное заведение, полностью адаптированное под нужды детей с особенностями развития, предоставляющее им и специальную, медицинскую помощь и т.д.

— Могу только поздравить петербуржцев с этим событием. И потребность в таких центрах достаточно большая в любом крупном городе, — резюмировала она.

Аутизм — это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Указанные признаки начинают проявляться в возрасте до трех лет.

Ситуация с диагностикой аутизма в России с каждым годом улучшается, однако картина пока далека от идеальной. Главная причина, почему в России не ведется статистика, — далеко не во всех городах страны, и даже не везде в Москве и Петербурге, умеют правильно ставить диагноз.