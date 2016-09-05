«Левада-центр» может быть ликвидирован

Признание компании «Левада-центр» иностранным агентом приведет к приостановлению его деятельности, а в дальнейшем будет возможна его ликвидация.

«Как вы себе представляете нашу работу с таким клеймом? Наши респонденты будут приходить, представляться, что они иностранный агент, а потом задавать вопросы? В таком виде работа невозможна», — заявил «Газета.Ru» директор центра Лев Гудков.

Ранее «Известия» писали, что аналитический центр Юрия Левады включен в список некоммерческих организаций, являющихся иностранными агентами.