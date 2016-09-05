«Левада-центр» может быть ликвидирован

Глава организации заявил о том, что признание ее иностранным агентом приведет к приостановке деятельности центра
Признание компании «Левада-центр» иностранным агентом приведет к приостановлению его деятельности, а в дальнейшем будет возможна его ликвидация.
«Как вы себе представляете нашу работу с таким клеймом? Наши респонденты будут приходить, представляться, что они иностранный агент, а потом задавать вопросы? В таком виде работа невозможна», — заявил «Газета.Ru» директор центра Лев Гудков.
Ранее «Известия» писали, что аналитический центр Юрия Левады включен в список некоммерческих организаций, являющихся иностранными агентами.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.