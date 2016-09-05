Главу «Т Плюс» и совладельца «Реновы» этапируют в Коми

Задержанные сегодня генеральный директор энергохолдинга ПАО «Т Плюс» Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик будут отправлены по этапу в Республику Коми.



«Задержанных в ближайшее время доставят в Коми, где им будет избрана мера пресечения»,— приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией. Собеседник агентства также добавил, что оба подозреваемых отрицают свою вину.



Напомним: сегодня прошли обыски с изъятием документов в «Т Плюс» и в его головной компании «Ренова», совладельцем которой является Виктор Вексельберг. Проверки, как сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин, связаны с делом о даче взятки руководству Коми на сумму более 800 млн рублей «за установление выгодных для энергокомпаний тарифов».

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