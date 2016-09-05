Паралимпийцам из России не удалось обжаловать отстранение от Игр в Рио

Иск десяти российских спортсменов отклонен Международным паралимпийским комитетом в Германии
Десять паралимпийцев после отклонения их апелляций в Спортивный арбитражный суд сочли возможным обратиться также в немецкий суд. Однако в Бонне решение Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении россиян от соревнований сочли обоснованным.
Напомним, что в начале августа IPC не допустил к соревнованиям в Рио российских паралимпийцев. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР). В ПКР заявили, что вердикт CAS базируется лишь на докладе Макларена, где нет реальных доказательств нарушений со стороны российских паралимпийцев.
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