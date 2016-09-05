Михаил Слободин покинул пост гендиректора «ВымпелКома»

Новым гендиректором компании в России станет Шелль Мортен Йонсен
Фото: ТАСС/Борис Кавашкин
VimpelCom Ltd. объявила, что принимает отставку Михаила Слободина, главного исполнительного директора (CEO) «ВымпелКом Россия» (Beeline) после новостей о том, что Слободин стал фигурантом дела против его бывшего работодателя T Plus.
Место Михаила Слободина займет Шелль Мортен Йонсен, руководивший направлением работы по основным рынкам в России, говорится в пресс-релизе VimpelCom Ltd.
У Йонсена большой опыт работы в России, он продолжит управление компанией и поможет ей двигаться вперед.
Йонсен присоединился к «ВымпелКому» в России в августе 2016 года. До этого он был топ-менеджером в компании Telenor. Кроме того, он занимал руководящие позиции в международных компаниях различных отраслей промышленности, отвечал в них за такие рынки, как Россия, Скандинавия, Центральная и Восточная Европа.
Ранее «Известия» писали, что Слободин стал фигурантом уголовного процесса о передаче экс-руководству Республики Коми взятки в размере более 800 млн рублей.
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