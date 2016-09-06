Обама отказался встречаться с оскорбившим его президентом Филиппин

Президент США не станет встречаться с оскорбившим его президентом Филиппин Родриго Дутерте. Поводом для конфликта стало высказывание последнего в адрес Обамы.

Сообщается, что филлипинский лидер назвал главу Белого дома «сукиным сыном». Произошло это в канун встречи двух лидеров на полях саммита саммита США-АСЕАН.

Размолвка произошла после того, как Барак Обама заявил, что поднимет тему внесудебных расправ над наркоторговцами, волна которых прокатилась по Филиппинам.

Сообщается, что жертвами казней, спровоцированных правительством этой страны стали около двух тысяч человек.

Ранее появилась информация, что Обама поручил своим советникам определить, насколько целесообразна в таких условиях встреча с президентом Родриго Дутерте.