Россияне стали хуже платить автокредиты из-за падения доходов

Падение доходов россиян спровоцировало проблемы с обслуживанием автокредитов. В настоящий момент уже каждый десятый автокредит является проблемным со сроком просрочки от 90 дней. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на исследования компании «Секвойя кредит консолидейшн». Однако отбирать кредитные машины банки не спешат, предпочитая передавать автодолги коллекторам. Причем долги эти сильно «помолодели»в последнее время.

По данным «Секвойи», на 1 сентября 2016 года просрочка россиян по автокредитам достигла 82,5 млрд рублей. С начала года показатель увеличился на 20%. Из 1,4 млн выданных гражданам автокредитов 10% являются проблемными, на аналогичную дату прошлого года показатель был равен 7%. Всего, по словам президента«Секвойи» Елены Докучаевой,просрочено 200 тыс. автокредитов из 1,4 млн действующих, и эта цифра учитывает все ссуды с задержками платежей на срок от одного дня.

В общем объеме розничной просрочки (896,7 млрд рублей на 1 июля 2016 года, по последним данным ЦБ) просрочка по автокредитам занимает почти десятую часть. Автовладельцы всегда отличались высокой платежной дисциплиной, поскольку кредит на машины является залоговым, но кризис добрался и до них.

Как поясняет президент «Секвойи», этому способствует падение реальных доходов россиян (на 4,4% с начала года, по данным Росстата), а также сохраняющийся высокий уровень закредитованности (в 2016 году на одного заемщика приходится 1,8 кредита, в прошлом году — 1,7). Ставки по автокредитам остаются высокими — особенно в сравнении со стоимостью автоссуд за рубежом. Ставки по автокредитам в США не превышают 4% годовых, в Германии —5,5%,во Франции ставки по ссудам на авто составляют 5–7%, в России — 7–26% годовых.

Начальник департамента по работе с проблемной задолженностью группы Бинбанка Сергей Голец уверяет, что кредитные организации не заинтересованы с первых дней просрочки обращать взыскание на автомобиль и все усилия направляют на то, чтобы постараться вернуть кредит в график платежей.

— Только если это не удается, банки начинают мероприятия по обращению взыскания на автомобиль, — пояснил представитель Бинбанка. — Сначала кредитные организации стараются убедить заемщика добровольно продать машину и вырученными средствами погасить задолженность. Если и это не удается, кредиторы обращаются в суд и в судебном порядке продают автомобиль.

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Просрочка по автокредитам достигла 82,5 млрд рублей