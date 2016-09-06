Армия Египта пополнится российскими вертолетами для «Мистралей»

Главы военных ведомств РФ и Египта Сергей Шойгу и Седки Собхи согласовали в Москве подготовку египетских пилотов для ударных вертолетов Ка-52К, которыми должны быть вооружены универсальные десантные корабли (УДК) типа «Мистраль». Об этом сообщил «Известиям» источник в военно-дипломатических кругах. Это прямо указывает на то, что Москва и Каир близки к заключению крупного контракта на поставку вертолетов «Катран»для египетских ВМС.

Эксперты отмечают, что на фоне усиления террористов на Синае и продолжающейся гражданской войны в Ливии Египет остро нуждается в ударных вертолетах для борьбы с боевиками-исламистами и охраны пограничных районов.

По словам источника, египетская сторона должна до конца года направить все документы в Москву, после чего РФ разработает программы боевой подготовки.

— К подготовке египетского летного состава будут привлекаться специалисты холдинга «Вертолеты России», ВМФ и ВКС, —добавил собеседник «Известий».

По словам независимого военного эксперта Антона Лаврова, пройдет несколько лет, прежде чем у Египта появится полноценная группировка из нескольких десятков палубных вертолетов.



— Пока идет опытная эксплуатация первых тестовых образцов Ка-52К, серийного образца еще нет, —пояснил Антон Лавров. —У нас сейчас в год выпускается по 16–20 обычных Ка-52. Если часть мощностей будет работать на выполнение египетского заказа, то понадобится два-три года. За это время Египет успеет подготовить необходимое количество пилотов и наземную инфраструктуру.

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Египет хочет купить российские вертолеты для «Мистралей»