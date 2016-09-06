Египет хочет купить российские вертолеты для «Мистралей»

Главы военных ведомств РФ и Египта Сергей Шойгу и Седки Собхи согласовали в Москве подготовку египетских пилотов для ударных вертолетов Ка-52К, которыми должны быть вооружены универсальные десантные корабли (УДК) типа «Мистраль». Об этом сообщил «Известиям» источник в военно-дипломатических кругах. Это прямо указывает на то, что Москва и Каир близки к заключению крупного контракта на поставку вертолетов «Катран» для египетских ВМС.



Эксперты отмечают, что на фоне усиления террористов на Синае и продолжающейся гражданской войны в Ливии Египет остро нуждается в ударных вертолетах для борьбы с боевиками-исламистами и охраны пограничных районов.

— Министры договорились о конкретных мероприятиях по подготовке египетских пилотов для морских вертолетов Ка-52К, которые необходимы для оснащения УДК типа «Мистраль», закупленных Каиром в этом году у Франции, — пояснил собеседник «Известий», знакомый с ходом переговоров. — Сейчас египтяне должны определиться с тем, какие элементы боевой подготовки особенно необходимы их пилотам, и сформулировать требования.

По словам источника, египетская сторона должна до конца года направить все документы в Москву, после чего РФ разработает программы боевой подготовки.

— К подготовке египетского летного состава будут привлекаться специалисты холдинга «Вертолеты России», ВМФ и ВКС, — добавил собеседник «Известий».

5 сентября в Москве состоялось третье заседание совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). По итогам встречи Сергей Шойгу констатировал, что «в военно-технической сфере отношений двух стран наблюдается устойчивая положительная динамика и увеличение объема контрактов».

— С удовлетворением отмечаем, что Египет стремится использовать для оснащения национальных вооруженных сил современные образцы вооружения и военной техники российского производства, — подчеркнул министр обороны России.

Египет выкупил у Франции построенные по заказу РФ УДК типа «Мистраль». Первый из них был передан представителям АРЕ 2 июня нынешнего года и получил имя «Гамаль Абдель Насер» в честь первого президента Египта. Второй корабль, как ожидается, будет передан в сентябре и будет назван в честь Анвара Садата.

Теперь египтянам необходима авиагруппа для этих кораблей. Когда речь шла о принятии «Мистралей» на вооружение ВМФ РФ, каждый из них планировалось вооружить восемью вертолетами Ка-52К и восемью Ка-29/31. Каир, скорее всего, закупит аналогичный комплект, так что в сумме получится не менее 16 Ка-52К и столько же Ка-29/31. Ранее СМИ сообщали, что общая стоимость сделки на поставку АРЕ вертолетов может превысить $1 млрд.

По словам независимого военного эксперта Антона Лаврова, пройдет несколько лет, прежде чем у Египта появится полноценная группировка из нескольких десятков палубных вертолетов.

— Пока идет опытная эксплуатация первых тестовых образцов Ка-52К, серийного образца еще нет, — пояснил Антон Лавров. — У нас сейчас в год выпускается по 16–20 обычных Ка-52. Если часть мощностей будет работать на выполнение египетского заказа, то понадобится два-три года. За это время Египет успеет подготовить необходимое количество пилотов и наземную инфраструктуру.

Политологи указывают, что характер угроз, с которыми сталкивается сейчас Египет, диктует высокую потребность в ударных вертолетах, что заставляет Каир спешить с закупкой Ка-52К и обучением пилотов.

— Российские «Катраны» нужны для борьбы с террористической угрозой, — говорит руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Василий Кузнецов. — Сейчас в Египте два неблагополучных в этом плане района — Синайский полуостров, где нередки стычки с боевиками, и Западная пустыня на границе с Ливией, в которой сильны позиции ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка. — «Известия»).

По словам востоковеда, в связи с кризисом в Ливии, разразившимся после свержения Муаммара Каддафи, в египетских ВС выявилась нехватка вертолетов, которые были нужны для патрулирования границы. Каиру пришлось даже обращаться за помощью к американцам. Так что боевые машины нужны уже сейчас.

— Ударные вертолеты как морского, так и берегового базирования особенно пригодятся, если Египет решит открыто вмешаться в ливийский кризис, например, захочет поддержать генерала Халифу Хафтара в борьбе с исламистами, — пояснил Василий Кузнецов. — Тогда могут найти применение и «Мистрали», ведь основные боевые действия в Ливии ведутся на побережье, и универсальные десантные корабли смогут выступить в роли мобильных аэродромов.