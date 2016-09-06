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Вторник,
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В России пересмотрят образовательные стандарты

Соответствующее распоряжение отдала глава Минобрнауки Ольга Васильева

Глава Минобрнауки Ольга Васильева дала поручение конкретизировать федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования, разработанные при предыдущем руководстве ведомства. 

Как удалось узнать «Известия», в министерстве разработан и уже находится на согласовании проект приказа «О рабочей группе по детализации требований к планируемым результатам воспитания в федеральных государственных образовательных стандартах общего образования». 

«Разработать и представить руководству Министерства образования и науки Российской Федерации предложения по внесению изменений в ФГОС в части требований к личностным результатам освоения примерной основной образовательной программы, а также изменений в программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования и программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего и среднего общего образования в срок до 1 октября 2016 г.», —говорится в проекте приказа, копия которого есть в распоряжении «Известий». 

К нынешнему учебному году уже действуют ФГОСы для начальных классов и для 5–6-х классов. В ближайшие годы вступят в силу и стандарты для старших классов. 

По мнению члена Совета по русскому языку при президенте, председателя региональной общественной организации «Независимая ассоциация словесников»Романа Дощинского, нынешние стандарты действительно очень абстрактны и не дают учителям должного представления о том, что обязаны знать их ученики. 

По его словам, одной из задач ведомства в ближайшее время будет конкретизация документов. 

Профессор Высшей школы экономики, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков считает, что то, что названо сейчас федеральными стандартами, на самом деле таковым не является.

— Стандарт подразумевает инструмент измерения, —сказал он «Известиям». —А их нет, поэтому трактовать его можно в зависимости от уровня трактующего. Если у нас есть стандарт, значит, мы на выходе должны получить деталь с определенными параметрами, которые можно измерить. А здесь этого нет. 

Разработка такого инструментария —это очень серьезная работа, подчеркнул Константин Ушаков. 

— Надеюсь, это не будет сделано поспешно, как, допустим, были сделаны контрольно-измерительные материалы по ЕГЭ, где было столько ляпов вначале, — подытожил эксперт.

В пресс-службе Минобразования не смогли оперативно прокомментировать нововведение. 

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Ольга Васильева пересмотрит образовательные стандарты

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

В России пересмотрят образовательные стандарты

Соответствующее распоряжение отдала глава Минобрнауки Ольга Васильева

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