В России пересмотрят образовательные стандарты

Глава Минобрнауки Ольга Васильева дала поручение конкретизировать федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования, разработанные при предыдущем руководстве ведомства.

Как удалось узнать «Известия», в министерстве разработан и уже находится на согласовании проект приказа «О рабочей группе по детализации требований к планируемым результатам воспитания в федеральных государственных образовательных стандартах общего образования».

«Разработать и представить руководству Министерства образования и науки Российской Федерации предложения по внесению изменений в ФГОС в части требований к личностным результатам освоения примерной основной образовательной программы, а также изменений в программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования и программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего и среднего общего образования в срок до 1 октября 2016 г.», —говорится в проекте приказа, копия которого есть в распоряжении «Известий».

К нынешнему учебному году уже действуют ФГОСы для начальных классов и для 5–6-х классов. В ближайшие годы вступят в силу и стандарты для старших классов.

По мнению члена Совета по русскому языку при президенте, председателя региональной общественной организации «Независимая ассоциация словесников»Романа Дощинского, нынешние стандарты действительно очень абстрактны и не дают учителям должного представления о том, что обязаны знать их ученики.



По его словам, одной из задач ведомства в ближайшее время будет конкретизация документов.

Профессор Высшей школы экономики, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков считает, что то, что названо сейчас федеральными стандартами, на самом деле таковым не является.

— Стандарт подразумевает инструмент измерения, —сказал он «Известиям». —А их нет, поэтому трактовать его можно в зависимости от уровня трактующего. Если у нас есть стандарт, значит, мы на выходе должны получить деталь с определенными параметрами, которые можно измерить. А здесь этого нет.

Разработка такого инструментария —это очень серьезная работа, подчеркнул Константин Ушаков.

— Надеюсь, это не будет сделано поспешно, как, допустим, были сделаны контрольно-измерительные материалы по ЕГЭ, где было столько ляпов вначале, — подытожил эксперт.

В пресс-службе Минобразования не смогли оперативно прокомментировать нововведение.



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Ольга Васильева пересмотрит образовательные стандарты

