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Мигрантам-подросткам Вельса запрещено покидать общежития по ночам

Австрийские девушки жалуются на домогательства во время ярмарочных гуляний

Мигрантам-подросткам в австрийском городе Вельс запретили покидать без сопровождения по ночам общежития, где они проживают.

Запрет вызван многочисленными жалобами местных женщин на сексуальные домогательства со стороны мигрантов. По этому обвинению полиция уже задержала пятерых человек в возрасте до 20 лет.

Запрет продлится как минимум до 11 сентября, пока в городе не окончится ярмарка с народными гуляниями, сообщает ТАСС.

Администрация выставки-ярмарки разместила большее количество фонарей в темных местах города и прорабатывает дополнительный комплекс мер безопасности. А власти Вельса потребовали от руководства общежитий для мигрантов взять под контроль ситуацию с очными вылазками их подопечных.

«Известия» не раз писала о возмущении европейцев поведением мигрантов.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Мигрантам-подросткам Вельса запрещено покидать общежития по ночам

Австрийские девушки жалуются на домогательства во время ярмарочных гуляний

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