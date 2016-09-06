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Ким Чен Ын намерен укрепить ядерные силы КНДР

Лидер Северной Кореи лично руководил в понедельник запуском трех баллистических ракет в акваторию Японского моря. Запуски проведены в рамках развития курса на дальнейшую милитаризацию страны

5 сентября запуском трех модернизированных баллистических ракет в артиллерийских частях «Хвасон» из состава стратегических войск КНДР руководил лично Ким Чен Ын. На испытательном полигоне присутствовали также представители ЦК Трудовой партии Кореи.

Согласно планам Ким Чен Ына, Северной Корее необходимо «вывести военный потенциал сдерживания на новый уровень путем всестороннего укрепления ядерных сил», - пишет ТАСС со ссылкой на информационное агентство ЦТАК.

«Следует добиваться новых успехов в укреплении ядерных сил в этом историческом году, когда в КНДР было проведено испытание водородной бомбы», - цитирует ЦТАК слова главы государства.

Перед артиллерийскими частями «Хвасон», по его словам, стоит задача нанести удар по американским базам в Тихоокеанском регионе «в случае непредвиденных обстоятельств».

Ранее «Известия» освещали запуск ракет в акваторию Японского моря. Реакция мировой общественности на это событие была весьма резкой: МИД ФРГ счел, что Совет Безопасности ООН должен отреагировать на неоднократные нарушения КНДР международного права, а Госдеп США озвучил, что ядерная и ракетная программы КНДР угрожают не только Штатам, но и их союзникам и партнерам.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Ким Чен Ын намерен укрепить ядерные силы КНДР

Лидер Северной Кореи лично руководил в понедельник запуском трех баллистических ракет в акваторию Японского моря. Запуски проведены в рамках развития курса на дальнейшую милитаризацию страны

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