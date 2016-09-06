На учениях «Кавказ-2016» организована работа мобильных кухонь

Во время стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2016» на полигонах Южного военного округа (ЮВО), соединения материально-технического обеспечения (МТО) организовали работу мобильных хлебозаводов, полевых кухонь и банно-прачечных комплексов.

«На полигонах ЮВО подразделениями МТО организована работа постов дорожно-комендантской службы, пунктов массовой заправки техники, полевых пунктов питания, хлебозаводов и банно-прачечных комплексов»,— приводит агентство «РИА Новости» сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Как пишет информагентство, в местах базирования войск были развернуты полевые лагеря, которые предоставляют полноценные условия проживания и необходимое бытовое обслуживание. Автомобильные подразделения ЮВО занимаются подвозом и выдачей боеприпасов.

В ходе учений МТО будут заниматься ремонтом автомобильной и бронетанковой техники. Суда вспомогательного флота обеспечивают материально-техническое обеспечение боевых кораблей, принимающих участие в учениях.

Ранее «Известия» писали, что 5 сентября 2016 года, на территории Южного военного округа стартовало стратегическое командно-штабное учение Вооруженных сил Российской Федерации «Кавказ-2016». В нем принимают участие около 12,5 тыс. военнослужащих, авиация, боевая техника и корабли.

Особенностями учений «Кавказ-2016» является организация работы пунктов управления всех уровней с использованием новейших средств автоматизации, проведение розыгрышей тактических эпизодов с практическим обозначением действий условного противника, испытания новых видов вооружения, военной техники и систем управления, а также практическая отработка ряда мероприятий мобилизационной готовности и ведения территориальной обороны с широким применением авиации, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Учения продлятся до 10 сентября.