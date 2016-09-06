На компенсации после тайфуна Приморский край выделит 500 млн рублей

350 млн будут направлены на выплаты приморцам, чьи дома и подворья пострадали от тайфуна, еще 150 млн направят на приобретение нового жилья взамен уничтоженного стихией
На реализацию закона о предоставлении выплат гражданам, чьи дома были уничтожены тайфуном «Лайонрок», из бюджета Приморья будет выделено 500 млн рублей. Соответствующий закон подписан законодательным собранием Приморского края.
«Для финансовой поддержки пострадавших и предоставлении выплат необходимо увеличить резервный фонд губернатора края первоочередно на 500 миллионов рублей. На текущий момент 350 миллионов рублей мы направим на выплаты приморцам, чьи дома и подворья пострадали от тайфуна. 150 миллионов рублей— на приобретение нового жилья взамен уничтоженного стихией», — приводят «РИА Новости» сообщение пресс-службы администрации Приморского края.
Сейчас в Приморье занимаются ликвидацией последствий тайфуна «Лайонрок», принесшего в регион трехмесячную норму осадков.
В зоне подтопления остаются 18 муниципальных районов. В Приморском крае был введен режим ЧС федерального уровня. Также, вслед за «Лайонроком», на регион обрушился тайфун «Немтеун», принесший в Приморье сильные дожди.
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