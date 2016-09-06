На компенсации после тайфуна Приморский край выделит 500 млн рублей

На реализацию закона о предоставлении выплат гражданам, чьи дома были уничтожены тайфуном «Лайонрок», из бюджета Приморья будет выделено 500 млн рублей. Соответствующий закон подписан законодательным собранием Приморского края.

«Для финансовой поддержки пострадавших и предоставлении выплат необходимо увеличить резервный фонд губернатора края первоочередно на 500 миллионов рублей. На текущий момент 350 миллионов рублей мы направим на выплаты приморцам, чьи дома и подворья пострадали от тайфуна. 150 миллионов рублей— на приобретение нового жилья взамен уничтоженного стихией», — приводят «РИА Новости» сообщение пресс-службы администрации Приморского края.

Сейчас в Приморье занимаются ликвидацией последствий тайфуна «Лайонрок», принесшего в регион трехмесячную норму осадков.

В зоне подтопления остаются 18 муниципальных районов. В Приморском крае был введен режим ЧС федерального уровня. Также, вслед за «Лайонроком», на регион обрушился тайфун «Немтеун», принесший в Приморье сильные дожди.

Читайте также:

В Приморье восстановили транспортное сообщение с Дальнегорском