Экс-гендиректор «Вымпелкома» даст показания СК до конца недели

Экс-генеральный директор ПАО «Вымпелком» Михаил Слободин собирается к концу текущей недели вернуться в Россию из плановой командировки во Франции и дать показания следователям СКР по делу о взятках в республике Коми.

«Мы действительно вели бизнес в Коми, будем выяснять, в чем нас обвиняют. Отвечу на все вопросы», — приводит его слова газета «Ведомости».

Как накануне писали «Известия», Слободин подал в отставку с поста генерального директора компании из-за нежелания компроментировать «Вымпелком». В самой компании заявили, что «отставка последовала за новостью о том, что Слободин стал фигурантом дела о даче взяток бывшим руководителям республики Коми». Также сообщалось, что новым генеральным директором стал Шелль Мортен Йонсен, руководивший направлением работы по основным рынкам в России.

По информации следователей, в период с 2007 по 2014 годы фигуранты дела и другие неустановленные лица передавали высшим должностным лицам республики Коми деньги за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию и за создание комфортных условия для ведения бизнеса в регионе. Уточняется, что фигуранты действовали в интересах ЗАО «Комплексные энергетические компании» («КЭС»). Должностные лица в настоящий момент проходят по другому уголовному делу, связанному с экс-главой республики Вячеславом Гайзером.

В минувший понедельник в рамках дела были задержаны глава энергохолдинга «Т Плюс» Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик. В СКР также обозначили еще одним фигурантом Михаила Слободина, который в прошлом руководил ЗАО «КЭС».