Президент Филиппин сожалеет в связи с высказываниями в адрес Обамы

Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил свое сожаление в связи с высказываниями в адрес американского лидера Барака Обамы.

«В то время как непосредственной причиной были мои жесткие комментарии в ответ на определенные вопросы прессы, которые вызвали обеспокоенность. Мы также сожалеем, что комментарии показались персональной атакой на президента США», — приводит его слова AFP.

Дутерте отметил, что причиной жестких высказываний стали сообщения журналистов о том, что на встрече глав государств, которая должна была пройти на саммите в Лаосе во вторник, Барак Обама собирается затронуть тему убийства более 2 тыс. человек в ходе борьбы с преступностью в стране после избрания Дутерте. Эти сообщения появились после того, как Обама заявил журналистам, что считает проблему незаконного оборота наркотиков и преступности серьезной для Филиппин и что это, возможно, станет одной из тем обсуждения в ходе встречи. Как ранее писали «Известия», после высказываний Дутерте Белый дом принял решение отменить переговоры.

Напомним, президент Филиппин назвал своего американского коллегу Барака Обаму нецензурными словами и посоветовал ему не вмешиваться во внутренние дела его страны. Также Дутерте добавил, что проклянет Обаму на саммите в Лаосе.

В начале августа глава страны также в оскорбительном ключе высказался об американском после Филипе Голдберге, которого он заподозрил во вмешательстве во внутренние дела его государства.

Ранее президент страны заявил, что Филиппины могут выйти из состава Организации Объединенных Наций в ответ на критику участившихся в ходе полицейских рейдов убийств. Глава Филиппин обвинил ООН в том, что организация не выполняет своих прямых функций по борьбе с наркотиками. Он также заявил о возможности создания альтернативной организации, куда будут приглашены Китай и другие государства. Эти слова позже опроверг министр иностранных дел страны Перфекто Ясай.

Родриго Дутерте вступил в должность президента Филиппин около двух месяцев назад. Глава страны выступает за полномасштабную борьбу с наркоманией и наркоторговцами. С момента вступления Дутерте в должность около 2 тыс. человек погибли насильственной смертью, при этом не менее 700 из них — в полицейских операциях.