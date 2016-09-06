Глава ПАСЕ намерен обсудить возобновление диалога с Россией в Москве

Глава ПАСЕ Педро Аграмунт в ходе совместных встреч с главами ведущих политгрупп в Москве намерен обсудить возобновление диалога с Россией.

«Я хотел бы обсудить с нашими российскими коллегами пути возобновления открытого и откровенного диалога, с тем чтобы иметь возможность возобновить наше сотрудничество и конструктивно работать в рамках Совета Европы», — сказал он в интервью агентству «РИА Новости».

Аграмунт сообщил, что в центре обсуждений будет тема отношений между российским парламентом и Парламентской ассамблеей.

Глава ПАСЕ также отметил, что ситуация на Украине и отношение к ней не должны мешать «разговаривать друг с другом».

Аграмунт добавил, что планирует продолжить обсуждение отношений РФ и Ассамблеи в ходе визита главы Совфеда РФ Валентины Матвиенко в Страсбург в середине сентября этого года.

«Встреча состоится 14 сентября в Страсбурге. Это будет еще одна возможность продолжить наши дискуссии по отношениям между российским парламентом и Ассамблеей», — отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что Педро Аграмунт посетит Москву 6–7 сентября для обсуждения отношений с Россией. Источник агентства в аппарате Ассамблеи уточнял, что вместе с Аграмунтом Россию посетят лидеры пяти политических групп: Аксель Фишер (Германия,) Микеле Николетти (Италия), Йорди Ксукла (Испания), Иен Лиддел-Грэнджер (Великобритания), Тини Кокс (Нидерланды). В планах делегации встреча со спикером Государственной думы Сергеем Нарышкиным.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла резолюцию, в которой лишила делегацию России права голосовать на сессии, а также права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. Причиной мер в ПАСЕ назвали позицию Москвы по Крыму. При этом делегация РФ решила не направлять в январе этого года необходимые для подтверждения полномочий документы.