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Испытания новейших истребителей МиГ-29К будут завершены в 2018 году

Основная часть испытаний обновленной авиагруппы тяжелого авианосца «Адмирал Кузнецов» пройдет до конца текущего года

Испытания новейших палубных истребителей МиГ-29К/КУБ будут завершены в 2018 году. Между тем ограниченная серия самолетов будет эксплуатироваться на авианосце «Адмирал Кузнецов» еще до их завершения.

«Пока всё положительно. Мы очень большую часть испытаний уже провели, но вообще они рассчитаны до 2018 года. Самолеты пока что будут использоваться в определенном объеме. Испытания — это процесс длинный, но львиную часть испытаний, касающуюся корабля, мы в этом году выполним», — сообщил «РИА Новости» начальник морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин.

По его словам, объем первой партии корабельных истребителей МиГ-29 будет зависеть от итогов испытаний и кораблестроительной программы.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Испытания новейших истребителей МиГ-29К будут завершены в 2018 году

Основная часть испытаний обновленной авиагруппы тяжелого авианосца «Адмирал Кузнецов» пройдет до конца текущего года

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