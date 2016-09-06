Путин прибыл в Самарканд, чтобы почтить память Каримова

Поездка президента России в Узбекистан является частной
Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд, чтобы почтить память президента Узбекистана Ислама Каримова.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что поездка Путина в Самарканд, где был похоронен Каримов, будет частной.
Сам глава государства ранее говорил, что «обязательно заедет для того, чтобы поклониться».
Напомним, Ислам Каримов скончался на 78-м году жизни 2 сентября. Он был погребен на кладбище Шахи-Зинда недалеко от могил родителей 3 сентября. В Узбекистане был объявлен трехдневный траур.
Каримов занимал пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого, с 1989 по 1991 год, он возглавлял Узбекскую ССР, входившую в состав СССР.
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