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Совет директоров ФСК ЕЭС прекратил полномочия Валерия Гончарова

Решение о досрочном завершении деятельности зампреда компании последовало после его ареста по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Совет директоров федеральной сетевой компании «Единая энергетическая система» (ФСК ЕЭС) провел заседание, на котором были прекращены полномочия вице-председателя ФСК ЕЭС Валерия Гончарова, а также двух других членов правления — Дмитрия Шишкина и Марии Пичугиной.

«Известия» писали ранее о том, что 29 августа Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего зампреда правления ФСК ЕЭС Гончарова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в Крым. Обыски были проведены по месту работы подозреваемого и по нескольким его домашним адресам.

Тогда в ФСК ЕЭС сообщили, что Валерий Гончаров не работает в компании с начала августа.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Совет директоров ФСК ЕЭС прекратил полномочия Валерия Гончарова

Решение о досрочном завершении деятельности зампреда компании последовало после его ареста по подозрению в злоупотреблении полномочиями

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