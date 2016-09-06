Совет директоров ФСК ЕЭС прекратил полномочия Валерия Гончарова

Решение о досрочном завершении деятельности зампреда компании последовало после его ареста по подозрению в злоупотреблении полномочиями
Совет директоров федеральной сетевой компании «Единая энергетическая система» (ФСК ЕЭС) провел заседание, на котором были прекращены полномочия вице-председателя ФСК ЕЭС Валерия Гончарова, а также двух других членов правления — Дмитрия Шишкина и Марии Пичугиной.
«Известия» писали ранее о том, что 29 августа Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего зампреда правления ФСК ЕЭС Гончарова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в Крым. Обыски были проведены по месту работы подозреваемого и по нескольким его домашним адресам.
Тогда в ФСК ЕЭС сообщили, что Валерий Гончаров не работает в компании с начала августа.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.