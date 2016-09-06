Совет директоров ФСК ЕЭС прекратил полномочия Валерия Гончарова

Совет директоров федеральной сетевой компании «Единая энергетическая система» (ФСК ЕЭС) провел заседание, на котором были прекращены полномочия вице-председателя ФСК ЕЭС Валерия Гончарова, а также двух других членов правления — Дмитрия Шишкина и Марии Пичугиной.

«Известия» писали ранее о том, что 29 августа Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего зампреда правления ФСК ЕЭС Гончарова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в Крым. Обыски были проведены по месту работы подозреваемого и по нескольким его домашним адресам.

Тогда в ФСК ЕЭС сообщили, что Валерий Гончаров не работает в компании с начала августа.