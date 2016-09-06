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Суд в Сыктывкаре решит вопрос об аресте Ольховика и Вайнзихера в среду

Задержанные управляющий директор «Реновы» и глава компании «Т Плюс» сегодня будут доставлены в Республику Коми

Суд в Сыктывкаре в среду, как ожидается, рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения управляющему директору группы компаний «Ренова» Евгению Ольховику и генеральному директору «Т Плюс» Борису Вайнзихеру. Они были задержаны по делу о взятках чиновникам в Республике Коми.

«Ожидается, что задержанных накануне в Москве Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика сегодня к вечеру доставят в Сыктывкар. Ходатайство о мере пресечения, возможно, будет направлено сегодня в течение дня в Сыктывкарский городской суд. Оно будет рассмотрено в среду, 7 сентября», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

По данным следствия, Вайнзихер, Ольховик, а также бывший руководитель ЗАО «Комплексные энергетические системы» Михаил Слободин, который до вчерашнего дня возглавлял компанию «ВымпелКом», передавали высшим должностным лицам Республики Коми взятки за установление максимально выгодных тарифов на тепловую и электроэнергию, а также за создание благоприятных условий для бизнеса. Общая сумма взяток составила 800 млн рублей.

Вайнзихер и Ольховик были задержаны в понедельник, местонахождение Михаила Слободина устанавливается. Сам Слободин ранее заявил, что находится в командировке во Франции и намерен дать показания после своего возвращения в Россию.

На фоне задержания главы энергохолдинга «Т Плюс» акции компании на торгах упали на 2,64%.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Суд в Сыктывкаре решит вопрос об аресте Ольховика и Вайнзихера в среду

Задержанные управляющий директор «Реновы» и глава компании «Т Плюс» сегодня будут доставлены в Республику Коми

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