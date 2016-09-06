Путин: Узбекистан может рассчитывать на Россию как на надежных друзей

Узбекский народ и руководство республики могут рассчитывать на Россию в полном объеме, как на самых надежных друзей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Очень рассчитываем на то, что всё, что было заложено президентом Исламом Каримовым, будет продолжено. Мы, со своей стороны, делаем всё, чтобы поддержать этот путь нашего взаимного развития, поддержать узбекский народ, узбекское руководство. Можете на нас рассчитывать в полном объеме, как на самых надежных друзей», — сказал Путин, сообщает ТАСС.



Во вторник российский лидер прибыл в Самарканд, где почтил память президента Узбекистана Ислама Каримова, который скончался 2 сентября. Преклонив колено перед могилой Каримова, Путин возложил букет из красных роз. Во Дворце форумов — самаркандской резиденции президента Узбекистана — Путин возложил венок к фотографии Каримова и выразил соболезнования вдове президента и его младшей дочери.

Президент России отметил, что ранее в ходе бесед Ислам Каримов отмечал, что именно от двусторонних отношений зависит потенциал республики. «Мы всегда это очень ценили», — сказал президент России.