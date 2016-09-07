Виталий Кафанов может стать номинальным наставником «Ростова»

По информации «Известий», тренер «Ростова» Виталий Кафанов может формально возглавить донской клуб из-за того, что действующий и.о. главного тренера команды Дмитрий Кириченко не имеет лицензии категории РRО. Отчасти это связано и с тем, что перезаявить Бердыева в качестве главного тренера «Ростова» в Лиге чемпионов теперь проблематично: за нарушение поданной ранее заявки клубу может грозить серьезный штраф. Как сообщил источник, в нынешнем штабе команды, помимо Бердыева, действующую лицензию PRO сейчас имеет только Кафанов.

Напомним, в понедельник «Известия» сообщали, что в ближайшее время Бердыев полноценно вернется в «Ростов». В клубе он продолжит исполнять обязанности консультанта, только не на добровольных началах, как в августе, а уже на основании контракта. 6 августа «Ростов» на своем официальном сайте объявил об уходе специалиста с поста главного тренера команды. В тот момент 64-летний наставник вел переговоры со «Спартаком», а немного позже у него появился вариант с переходом в другой московский клуб — «Локомотив». Одновременно Бердыев являлся и кандидатом на пост наставника сборной России. Переговоры результатов не принесли, специалист по собственной инициативе стал исполнять роль консультанта «Ростова» и был заявлен в качестве помощника Дмитрия Кириченко.



Сам Кириченко официально приступил к обязанностям главного тренера с 8 августа. Соответственно, по словам экс-директора по правовым вопросам московского «Локомотива», спортивного юриста Евгения Кречетова, согласно регламенту, срок его нахождения во главе команды истекает 8 сентября.

— С момента увольнения наставника, имевшего тренерскую лицензию РRО, у клуба есть 30 дней до его замены в соответствии со всеми требованиями лицензирования, — пояснил «Известиям» Евгений Кречетов. — Человек без соответствующей лицензии может руководить командой лишь этот срок, даже если он, как в случае с Кириченко, был только исполняющим обязанности. Потому что приставка «и.о.» — это не совсем лицензионный критерий. Лицензирование требует, чтобы у команды было лицо, заявленное в качестве главного тренера с лицензией РRО. Неважно, временного или постоянного. Если его нет, клубу дается месяц на то, чтобы он появился. Иначе команда не сможет выполнить требования лицензирования.

Кафанов, как и остальные многолетние помощники Бердыева в лице Ивана Данильянца, Якуба Уразсахатова, Александра Мацюры, Владимира Кулаева, Юрия Солано и Хосе Пастора Верчили, продолжал работать в «Ростове», помогая Кириченко и дожидаясь окончания переговоров, которые вел специалист. В этот период дончанам удалось пройти «Аякс» (1:1, 4:0) и сенсационно завоевать место в групповом турнире Лиги чемпионов, что с учетом ограниченного бюджета клуба и задолженностей по зарплатам и премиальным казалось практически невозможным.

Представители руководства «Ростова» на просьбу «Известий» прокомментировать информацию о возможном назначении Кафанова ответили отказом.

Как и Курбан Бердыев, Виталий Кафанов является уроженцем города Ашхабад Туркменской ССР и воспитанником местного «Колхозчи». Под руководством своего земляка Кафанов в 1991–1993 годах выступал в качестве вратаря в алма-атинском «Кайрате» и в 1998 году — в туркменской «Нисе».

В качестве тренера вратарей 56-летний специалист работал в штабе Бердыева в смоленском «Кристалле» (2000–2001), казанском «Рубине» (2001–2013), а с декабря 2014 года — в «Ростове». Еще со времен «Рубина» его роль в команде перестала ограничиваться только работой с вратарями — Кафанов активно участвовал в тренировочном процессе полевых игроков, разборе соперников и выработке тактики. Переодически он замещал Бердыева на тренерском мостике во время нескольких его дисквалификаций и фактически являлся вторым человеком в штабе.



С именем Кафанова связано восхождение в «Рубине» малоизвестного до 2008 года Сергея Рыжикова, ставшего двукратным чемпионом России и попавшего в заявку сборной на ЧМ-2014, а также — нынешнего голкипера «Ростова» и национальной команды Сослана Джанаева.

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