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Delta Airlines возобновит полеты в Россию весной 2017 года

Ожидается, что компания возобновит перелеты в конце марта

Крупная американская авиакомпания Delta Airlines возобновит рейсы в Россию весной 2017 года. Об этом сообщил представитель перевозчика.

«Прямые перелеты между Россией и США предусмотрены в летнем расписании, которое начинается в конце марта», — приводит его слова агентство ТАСС.

Ранее в понедельник в российском представительстве компании сообщили о приостановке полетов в РФ. Последний прямой рейс из Москвы в Нью-Йорк вылетит во вторник из международного аэропорта Шереметьево в 13.45. Единственной компанией, выполняющей прямые рейсы в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, остается российский «Аэрофлот».

Напомним, осенью 2015 года Delta Airlines уже заявляла о приостановке перелетов из США в РФ. Однако весной 2016 года рейсы перевозчика вернулись в расписание.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Delta Airlines возобновит полеты в Россию весной 2017 года

Ожидается, что компания возобновит перелеты в конце марта

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