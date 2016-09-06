Delta Airlines возобновит полеты в Россию весной 2017 года

Крупная американская авиакомпания Delta Airlines возобновит рейсы в Россию весной 2017 года. Об этом сообщил представитель перевозчика.

«Прямые перелеты между Россией и США предусмотрены в летнем расписании, которое начинается в конце марта», — приводит его слова агентство ТАСС.

Ранее в понедельник в российском представительстве компании сообщили о приостановке полетов в РФ. Последний прямой рейс из Москвы в Нью-Йорк вылетит во вторник из международного аэропорта Шереметьево в 13.45. Единственной компанией, выполняющей прямые рейсы в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, остается российский «Аэрофлот».

Напомним, осенью 2015 года Delta Airlines уже заявляла о приостановке перелетов из США в РФ. Однако весной 2016 года рейсы перевозчика вернулись в расписание.