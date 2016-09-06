Госкомпания «Росатом» начнет строительство АЭС «Бушер-2» в Иране 10 сентября 2016 года. Работы будут проведены на основе новой концепции безопасности, сообщили в группе компаний ASE.

«10 сентября 2016 года состоится торжественная церемония закладки первого камня в строительство АЭС «Бушер-2», осуществляемого в рамках российско-иранского сотрудничества. Контрактом предусмотрено строительство двух энергоблоков АЭС «Бушер» (№ 2 и № 3)», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

В церемонии по случаю начала строительства будут принимать участие глава «Росатома» Сергей Кириенко, а также президент группы компаний ASE Валерий Лимаренко.

В пресс-службе компании пояснили, что возведение АЭС будет производиться по новому проекту «3+», который получил сертификат европейских эксплуатирующих организаций (EUR).

«В проекте АЭС «Бушер-2» будут реализованы уникальные технологии и новейшие решения, а также новая концепция безопасности», — отмечает представитель группы компаний ASE.

Энергоблоки поколения «3+» обладают улучшенными технико-экономическими характеристиками и соответствуют так называемым постфукусимским требованиям безопасности.

Строительство АЭС «Бушер-2» в Иране регулируется заключенным между Москвой и Тегераном протоколом к межправительственному соглашению. Документ был подписан 11 ноября 2014 года. Соглашение подразумевает сотрудничество сторон при сооружении восьми энергоблоков с реакторами ВВЭР «под ключ» на территории Ирана (четыре энергоблока на площадке АЭС «Бушер» и четыре блока на другой площадке). В это же время был подписан контракт на строительство второй очереди АЭС «Бушер», предусматривающий сооружение двух энергоблоков АЭС с возможностью расширения до четырех энергоблоков. Суммарная мощность двух блоков типа ВВЭР-1000 должна составить 2,1 тыс. МВт. Генеральным подрядчиком по проекту «Бушер-2» выступает АО «Атомстройэкспорт».

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