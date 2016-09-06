Структура Росгвардии окончательно определена

Окончательная структура Росгвардии была определена указом президента РФ Владимира Путина, ведомство будет состоять из центрального аппарата, семи округов, совпадающих с федеральными, и территориальных органов в каждом субъекте федерации, сообщил заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

«Указом президента 3 сентября окончательно принята структура ведомства. Теперь идет работа по ее созданию. Структура будет включать в себя центральный аппарат Росгвардии, семь округов войск национальной гвардии, которые соответствуют границам федеральных округов, и территориальные органы в каждом субъекте России», — приводит ТАСС заявление замглавы Росгвардии.

Кроме того, Сергей Меликов сообщил, что при переходе в Росгвардию сотрудники МВД и внутренних войск сохранят льготы, которые они имели на предыдущих должностях.

«Мы не отменяем льготы, которые в настоящий момент предусмотрены. Это серьезные дивиденды, которые имеют сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, находящиеся на службе во внутренних войсках или органах полиции, которых мы принимаем в свой состав», — подчеркнул генерал-полковник.

По его словам, в будущем эти льготы планируется объединить. «По реализации они немного разные — в полиции они были одни, в войсках другие, но на общем уровне они одинаковые», — пояснил Сергей Меликов, добавив, что будет необходимо принять ряд документов, которые приведут эти льготы к единообразию. Генерал-полковник подчеркнул, что льготы не будут уменьшены в результате изменений.

Кроме того, заместитель директора ведомства не исключил, что для структур, выполняющих особые задачи, будет предусмотрен отдельный ряд льгот. В частности, их могут получить спецподразделения, проводящие силовые операции на Северном Кавказе.

— Кроме того, к концу 2017 года сотрудники МВД, перешедшие в Росгвардию, должны будут уже получить статус военнослужащих со всеми вытекающими льготами и привилегиями, — уточнил Сергей Меликов.