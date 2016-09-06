«Рособоронэкспорт» закупает из-за рубежа только комплектующие

В последние годы заграничные финальные образцы вооружений по линии компании не идут
Заместитель директора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский в кулуарах Международного военно-технического форума «Армия-2016» заявил, что в последние годы компания отказалась от импорта из-за рубежа финальных образцов вооружений и военной техники.
«Импортные поставки по линии «Рособоронэкспорта» несравнимо малы в отношении объемов экспорта. Закупаются только комплектующие изделия», — цитирует слова Гореславского «РИА Новости».
По словам замдиректора «Рособоронэкспорта», финальные образцы техники для всех видов вооруженных сил иностранного производства в последние годы не закупаются вообще.
«Основными поставщиками импортной продукции являлись Беларусь, Казахстан, Индия, Франция, Китай и некоторые другие страны. Кроме того, в Болгарии продолжается ремонт кораблей ВМФ России», — добавил он.
Ранее «Известия» писали, что во вторник в подмосковной Кубинке стартовал Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2016». Его участниками станут более тысячи российских предприятий и организаций, прибудут также зарубежные делегации — потребители продукции и услуг военного и двойного назначения.
МВТФ проходит в конгрессно-выставочном центре подмосковного парка «Патриот», а также в военных округах Вооруженных сил РФ и продлится до 11 сентября.
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