Замглавы МЧС рассказал о третьей волне наводнений в Приморье

В Приморье проходит третья волна наводнений, в зоне подтопления остаются 18 муниципальных районов, сообщил замглавы МЧС Александр Чуприян в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС.

«Обстановка непростая, но далеко не критическая... На некоторых участках проходит третья волна наводнения», — приводит «РИА Новости» заявление замминистра.

По его словам, сейчас в пунктах временного размещения находятся 325 человек, в том числе 105 детей. Он также подчеркнул, что авиация МЧС доставила во Владивосток 153 человека, которые находились в больницах затопленных районов.

«Сегодня авиация МЧС России эвакуировала во Владивосток 153 человека из лечебных учреждений, в том числе восемь детей», — пояснил Александр Чуприян.

Кроме того, сотрудники экстренных служб организовали шесть лодочных переправ, с помощью которых за сутки были перевезены 390 человек, а в общей сумме — 865 местных жителей. Еще 789 человек получили психологическую помощь.

По поручению главы МЧС Владимира Пучкова в Приморье из Сибири борт Ил-76 доставит гуманитарную помощь, а также тепловые пушки, которые необходимы для просушки помещений.

«В Сибири подготовлена гуманитарная помощь... Это наш Сибирский региональный центр отработал: там есть вся необходимая номенклатура, в том числе тепловые пушки», — рассказал замминистра.

При этом начальник департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Илья Красильников сообщил, что главам подтопленных поселений в регионе будут доставлены приборы спутниковой связи.

— Осуществлена доставка восьми комплектов спутниковых телефонов для глав поселений, а также дизель-генераторов для базовых станций мобильной связи, — отметил Илья Красильников.

Кроме того, взамен порванных магистральных линий будут доставлены спутниковые терминалы «Ростелекома».

В результате прохождения тайфуна «Лайонрок», принесшего трехмесячную норму осадков, в 38 населенных пунктах Приморья было подтоплено более 3,2 тыс. домов, в которых проживает свыше 7,5 тыс. человек. Из зоны бедствия было эвакуировано свыше 700 человек.

Читайте также:



На компенсации после тайфуна Приморский край выделит 500 млн рублей