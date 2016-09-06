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Палестино-израильский саммит в Москве не состоится

Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил, что израильская сторона попросила перенести встречу на более поздний срок

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что встреча в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не состоится. Об этом палестинский лидер сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Президент Путин предложил провести встречу в Москве 9 сентября. Я согласился и собирался отправиться в Москву прямо отсюда», — цитирует слова Аббаса агентство Reuters.

Он отметил, что израильская сторона попросила перенести встречу на более позднюю дату.

«Я готов отправиться на следующую встречу в Москву или любую другую страну, так как диалог — единственный путь к миру для палестинского народа и единственная возможность для нашей независимой страны жить рядом с Израилем», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил для переговоров в Москву премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса для восстановления процесса политического урегулирования в регионе. 

Напомним, что в последний раз Аббас и Нетаньяху встречались в 2010 году, когда Израиль и Палестина при посредничестве США предпринимали попытку договориться об урегулировании конфликта, а в конце 2015 года два лидера обменялись рукопожатием на полях климатической конференции в Париже. Позднее израильский премьер-министр объяснил этот жест требованиями дипломатического протокола. 

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Палестино-израильский саммит в Москве не состоится

Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил, что израильская сторона попросила перенести встречу на более поздний срок

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