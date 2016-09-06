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Путин обсудит с правительством развитие Арктики

Основной темой совещания президента с кабинетом министров станет развитие арктической зоны Российской Федерации

Президент России Владимир Путин 7 сентября обсудит с членами правительства развитие арктической зоны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Седьмого сентября В.В. Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой совещания станет развитие арктической зоны Российской Федерации. Планируется также рассмотреть ряд актуальных текущих вопросов», — сказано в сообщении.

Встречи президента с членами правительства проводятся на регулярной основе.

Напомним, 30 августа Путин в приветственном слове участникам встречи государств — членов Арктического совета заявил, что Арктика должна стать пространством, в котором нет места для геополитических игр военных блоков, закулисных соглашений и раздела сфер влияния. По словам президента, Россия намерена сохранять приверженность мирному освоению Арктики при соблюдении своих национальных интересов и уважении интересов других стран.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Путин обсудит с правительством развитие Арктики

Основной темой совещания президента с кабинетом министров станет развитие арктической зоны Российской Федерации

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