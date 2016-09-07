Пушков: «Вашингтон заинтересован в соглашении с Россией по Сирии»

Москва едва ли что-то потеряет, если США реализуют свои обещания выйти из переговоров по Сирии. Об этом «Известиям» сообщил источник в российских внешнеполитических кругах. При этом он отметил, что в Женеве по-прежнему продолжаются консультации военных и дипломатов двух стран, в ходе которых прорабатывается возможность встречи высокопоставленных представителей РФ и США до конца этой недели.

— Нынешние переговоры проходят по инициативе американцев. Что касается их результатов, нам осталось согласовать лишь несколько спорных вопросов. Вместе с тем если по каким-то причинам наши американские коллеги всё же решат прервать диалог, то принципиально это никак не скажется ни на наших отношениях, ни на ситуации в Сирии. Что касается России, то она продолжит действовать в прежнем ключе, — рассказал источник.

Неназванный представитель американской стороны на саммите G20 в китайском Ханчжоу рассказал агентству Reuters, что Вашингтон может прервать переговоры с Москвой по Сирии, если в ближайшее время сторонам не удастся договориться.

— Если соглашение может быть достигнуто, мы хотим добиться его срочно, в связи с гуманитарной ситуацией. Однако мы должны добиться того, чтобы это было эффективное соглашение, — заявил собеседник Reuters 5 сентября. — Если мы не сможем добиться того типа соглашения, которого хотим, мы выйдем из этих усилий.

Как заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, за этими словами едва ли последуют какие-либо действия.

— Таким образом американцы оставляют себе поле для маневра. Они уполномочивают некий источник сделать заявление, от которого они могут в любой момент откреститься. США прекрасно понимают, что выход из переговорного процесса не изменит для них самих ситуацию в лучшую сторону. Позиции сирийской армии достаточно сильны. Ее поддерживают российские ВКС. Совместно они могут расширять наступательные операции. Это в корне не устраивает Вашингтон, а потому он заинтересован как раз в том, чтобы достичь какого-то соглашения. Там это прекрасно понимают. Вместе с тем такого рода заявления — это рычаг давления на Россию, чтобы она пошла навстречу американским пожеланиям. Американцы пытаются на нас давить, но выход из переговоров объективно не в их интересах, — заявил Алексей Пушков.

Переговоры по Сирии, в которых участвуют военные и дипломаты из России и США, вышли уже на самый высокий уровень. На полях саммита G20 5 сентября состоялась встреча президентов Владимира Путина и Барака Обамы, продолжавшаяся почти полтора часа. Подробности переговоров не сообщаются, однако представители глав государств сообщили, что лидеры двух стран затрагивали в том числе и ситуацию в Сирии. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что ему и Бараку Обаме удалось сблизить свои взгляды.

— Мне кажется, что мы добрались до понимания друг друга и до понимания проблем, перед которыми мы стоим. Некоторые технические вещи еще нужно доработать, — сказал президент России на итоговой пресс-конференции.

В свою очередь, Обама также отметил, что сторонам удалось достичь прогресса в вопросе установления перемирия в Сирии. Вместе с этим президент США признал, что переговоры были непростыми.

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, и Россия, и США пока остаются на своих позициях, в связи с чем перспективы достижения договоренностей по Сирии пока не просматриваются.

— Американцы хотят надавить на Россию, чтобы та отказалась от своих принципиальных позиций в решении сирийского кризиса, что невозможно. По имеющейся информации, США настаивают на создании на севере Сирии демилитаризованной зоны под контролем оппозиционной Сирийской свободной армии, а также бесполетной зоны. Всё это неприемлемо, поскольку такие шаги будут означать отказ Дамаска от части суверенитета. Таким образом, переговоры действительно могут зайти в тупик, хотя почва для уступок есть, — сказал Борис Долгов.

Эксперт отмечает, что США по-прежнему не отказались от идеи смещения президента Башара Асада, а потому каких-то прорывов в переговорном процессе ожидать сложно. В связи с этим развитие сирийского кризиса будет определяться ситуацией на поле боя.