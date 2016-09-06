США готовы сотрудничать с РФ в борьбе с ИГИЛ и «Ан-Нусрой»

Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать с Россией в Сирии против запрещенных в РФ группировок «Джебхат Ан-Нусра» и ИГИЛ, заявил ключевой внешнеполитический советник Барака Обамы Бен Родс. Заместитель помощника президента США напомнил, что главными требованиями Соединенных Штатов являются предоставление гуманитарного доступа в Алеппо, а также сохранение в Сирии поля деятельности оппозиции.

«Мы открыты для работы с Россией по угрозе от «Аль-Каиды» в Сирии — «Ан-Нусры», а также ИГИЛ. Чтобы достичь такого сотрудничества, мы хотим убедиться, что есть спокойствие и что есть гуманитарный доступ», — сказал Родс на брифинге в Лаосе.

По его словам, никто и не ожидал, что лидеры двух стран договорятся о совместных действиях в Сирии, однако их встреча выявила основные противоречия в вопросе решения конфликта в этой стране. Теперь этими вопросами будут заниматься российские и американские рабочие группы на уровне МИДов.

«В ближайшие дни должно стать ясно, можно ли ликвидировать эти зазоры», — отметил Родс.

Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама во время встречи на полях саммита G20 в Китае детально обсудили все вопросы и добрались до понимания позиций друг друга в вопросе сирийского урегулирования. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции в Ханчжоу.

«Мы погрузились в детали и добрались до понимания позиций друг друга. Некоторые технические детали нужно проработать. Если Лаврову и Керри удастся это сделать, нам удастся продвинуться в вопросе урегулирования (в Сирии. — «Известия»)», — заявил Путин.

Радикальная исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» («Фронт победы»), аффилированная с террористической сетью «Аль-Каида», была создана в 2011 году на территории Сирии. Своими основными целями «Джебхат ан-Нусра» назвала свержение президента Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории страны.

ИЛИГ — исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. Основу группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирийской Арабской Республике.

Обе террористические организации запрещены в России и ряде других стран.

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