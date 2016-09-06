Пушков: приезд главы ПАСЕ в Москву снятию санкций не поможет

Глава международного комитета Госдумы РФ Алексей Пушков считает, что от визита в Москву Педро Аграмунта вместе с главами ведущих политических групп не стоит ожидать радикальных мер по ослаблению санкционного давления на РФ.

Делегация ПАСЕ посетит Москву 6–7 сентября. Вместе с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом приезжают лидеры пяти политических групп: Аксель Фишер из Германии, представитель Италии Микеле Николетти, Йорди Ксукла от Испании, британец Иен Лиддел-Грэнджер и представитель Нидерландов Тини Кокс.

В планы делегации входит встреча со спикером Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным. Целью визита, как пишет «РИА Новости», станет обсуждение возможностей возобновления диалога между Европой и Россией.

«Известия» уже приводили слова Педро Аграмунта: «Я хотел бы обсудить с нашими российскими коллегами пути возобновления открытого и откровенного диалога с тем, чтобы иметь возможность возобновить наше сотрудничество и конструктивно работать в рамках Совета Европы».



На следующий день Алексей Пушков прокомментировал предстоящее событие. Глава международного комитета Госдумы считает, что во время визита делегации ПАСЕ в Москву будут обсуждаться перспективы возвращения РФ в ассамблею.

«От этого визита не будет зависеть, снимут с нас санкции или нет… Речь идет о следующем: мы обсуждаем ту политическую атмосферу, те условия, которые сейчас создались в Парламентской ассамблее совета Европы, то есть мы замеряем температуру в ПАСЕ для того, чтобы понять, участвовать нам в деятельности этой организации в 2017 году или не участвовать», — сказал Пушков в эфире радиостанции «Русская служба новостей».