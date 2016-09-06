Путин призвал снизить нагрузку на воспитателей в детских садах

По словам президента РФ, в некоторых регионах соотношение воспитанников дошкольных учреждений на воспитателей в два раза превышает норму
Для решения проблемы с дошкольными учреждениями необходимо не только обеспечить детей местами в детских садах, но и снизить нагрузку на каждого воспитателя, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с активом партии «Единая Россия».
«Практически мы эту тему (обеспечения детскими садами. — Ред.) закрыли, но, как всегда, есть нюансы. В некоторых местах все-таки не 100%, а почти 100», — сообщил российский лидер журналистам.
При этом Владимир Путин пояснил, что существует также проблема с высокой нагрузкой на работников детских садов. По его словам, в соответствии с российскими стандартами на одного воспитателя должно приходиться 11 воспитанников, но в некоторых регионах этот показатель превышает норму в два раза.
Президент подчеркнул необходимость решения этой проблемы и развития системы дошкольного образования.
«Один из путей решения вопроса — это развитие негосударственного сектора в этой области, причем с направлением туда государственных денег», — пояснил Владимир Путин, добавив, что при таком подходе решить эту проблему обычно получается дешевле и эффективнее.
Кроме того, президент положительно оценил строительство и оборудование перинатальных центров. По его словам, за последнее время было построено 32 объекта и это стало «прорывом в медицине». В частности, создание таких учреждений позволило снизить детскую и материнскую смертность практически до нуля.
«Иногда, знаете, когда я бываю (в регионах. — Ред.), приходишь туда и сам бы родил, если бы мог», — заметил Владимир Путин.
Говоря об обеспеченности учителей в российских школах, президент подчеркнул, что власти страны должны постоянно следить за уровнем их заработных плат и принимать необходимые меры при его снижении.
«Что касается уровня заработной платы, он всегда должен находиться в поле зрения федеральной власти, и правительства, и президентских структур. Если где-то уровень зарплаты снижается ниже среднего по экономике региона, то реакция должна быть соответствующая», — заключил российский лидер.
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