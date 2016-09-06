Вдова и дочь Каримова прочли поминальную молитву на его могиле

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин после посещения могилы Каримова выразил соболезнования его вдове и дочери
Вдова умершего президента Узбекистана Татьяна Каримова и младшая дочь Лола Каримова-Тилляева посетили могилу Ислама Каримова, а также приняли участие в поминальной молитве, которая была прочитана во время церемонии на кладбище вблизи исторического памятника Шахи-Зинда.
Об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, что правительство и парламент Узбекистана 2 сентября сообщили, что Каримов умер в возрасте 78 лет. В стране был объявлен трехдневный траур. Ислам Каримов был похоронен в субботу согласно его воле на кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин после посещения могилы Каримова выразил соболезнования его вдове и дочери.
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