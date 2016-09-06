Вдова и дочь Каримова прочли поминальную молитву на его могиле

Вдова умершего президента Узбекистана Татьяна Каримова и младшая дочь Лола Каримова-Тилляева посетили могилу Ислама Каримова, а также приняли участие в поминальной молитве, которая была прочитана во время церемонии на кладбище вблизи исторического памятника Шахи-Зинда.



Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, что правительство и парламент Узбекистана 2 сентября сообщили, что Каримов умер в возрасте 78 лет. В стране был объявлен трехдневный траур. Ислам Каримов был похоронен в субботу согласно его воле на кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин после посещения могилы Каримова выразил соболезнования его вдове и дочери.

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