Владимир Путин простился с Каримовым и встретился с Мирзиёевым

Народ Узбекистана и руководство республики могут рассчитывать на Россию в полном объеме, как на самых надежных друзей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Самарканде, куда он прибыл с частным визитом, чтобы почтить память скончавшегося президента Узбекистана Ислама Каримова.

«Разумеется, очень рассчитываем на то, что всё, что было заложено президентом Исламом Каримовым, будет продолжено. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы поддержать этот путь нашего взаимного развития, поддержать узбекский народ, узбекское руководство. Можете на нас рассчитывать в полном объеме, как на самых надежных друзей», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Фото пресс-службы президента России/kremlin.ru

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Президент России подчеркнул, что Ислам Каримов заложил очень прочную основу и выстроил отношения между Узбекистаном и Россией на основании стратегического партнерства. Он также отметил, что в ходе бесед Каримов, говоря о перспективах двусторонних отношений, отмечал, что именно от этого зависит и потенциал республики. «Мы всегда это очень ценили», — сказал президент РФ.

Премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, подчеркнул, что Россия останется для страны стратегическим партнером и союзником, эта деятельность будет продолжена.

«Вы правильно сказали, что за эти годы была выстроена серьезная структура взаимоотношений между Узбекистаном и Россией. Для Узбекистана взаимоотношения с Россией были, есть и будут стратегическим партнерством, союзничеством. Я думаю, и все это знают, что у нас и Ислам Абдуганиевич говорил всегда, что с Российской Федерацией у нас отношения, внешнеполитическая деятельность совершенно стратегическая. Мы это будем продолжать развивать», — сказал Мирзиёев.

По словам Путина, кончина Каримова стала для него тяжелым событием и большой утратой.

«Для меня лично, я вчера, еще будучи в Китае, сказал об этом, особенно в последние годы у нас сложились с Исламом Абдуганиевичем Каримовым очень добрые личные отношения, доверительные, я бы сказал. Поэтому для меня это тоже очень тяжелое событие, большая утрата», ­— сказал Путин.

«Каримов так много сделал для своей страны, для своего народа. И не только речь о стабильности, хотя это основа процветания любого государства, любого народа, и он смог это сделать в самые тяжелые времена», — добавил президент России.

Правительство и парламент Узбекистана в пятницу вечером сообщили, что Каримов умер в возрасте 78 лет. В стране объявили трехдневный траур. Каримов был похоронен в субботу, согласно его воле, на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде по мусульманским традициям.

Владимир Путин после прибытия в Самарканд сразу направился на кладбище, где вместе с премьер-министром республики Шавкатом Мирзиёевым почтил память первого президента. Преклонив колено перед могилой Каримова, Путин возложил букет из красных роз. После Путин направился ко Дворцу форумов — самаркандской резиденции президента Узбекистана. Возложив венок к фотографии Каримова, Путин выразил соболезнования Татьяне Каримовой, вдове президента, и его младшей дочери Лоле Каримовой-Тилляевой.

Шавкат Мирзиёев считается главным претендентом на пост президента Узбекистана. Мирзиёев занимает пост премьер-министра страны последние 13 лет и был одним из ближайших соратников Каримова.

