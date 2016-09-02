Ислам Каримов: сын служащего, детдомовец, президент

Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде. Сведения о ранних годах жизни будущего первого президента Узбекистана разрозненны и противоречивы. Официально на сайте правительства обозначена лишь его дата рождения и указано, что это была «семья служащего». Далее сразу же называется новая веха — 1960 год, когда Ислам Каримов стал работать на заводе «Ташсельмаш».

Матерью Ислама Каримова была Санобар Каримова, таджичка по национальности; отцом, согласно документам, — Абдугани Каримов. Однако в некоторых узбекских СМИ муссировалась история о том, что Ислам не был родным сыном Абдугани: еще за два года до рождения ребенка Абдугани Каримова якобы посадили в тюрьму за хищения. Сразу же после возвращения отсидевшего срок Абдугани, в 1941 году, трехлетнего Ислама отдали в детский дом. В детском доме он находился до совершеннолетия.



У Ислама Каримова было два брата — старший Ибодулло Каримов (1925–2015) и младший Хуршид Каримов (1948–2009).

Отец Каримова умер в 1967 году, а мать — в 1982-м. Оба брата и мать Ислама Каримова покоятся на самаркандском кладбище, рядом с архитектурно-историческим памятником Шахи Зинда (ансамблем мавзолеев самаркандской знати, сохранившимся со Средних веков).

Ислам Абдуганиевич Каримов дважды был женат. Его первая жена — Наталья Петровна Кучми. Брак между ними был заключен в 1964 году. Однако вскоре после рождения сына они развелись. Известно, что Наталья Петровна умерла в 2008 году. Сын Петр Исламович Каримов проживает в Московской области.

Второй супругой будущего президента в 1967 году стала Татьяна Акбаровна Каримова. Родилась Татьяна Акбаровна в Ферганской области, происхождение имеет таджикско-русское. На момент знакомства с будущим мужем работала в должности старшего научного сотрудника в Институте экономики Академии наук Узбекистана. Ислам Каримов женился на ней вскоре после того, как стал работать в Госплане Узбекской ССР. Это время (1966 год) считают стартом его карьеры, а знакомство с Татьяной, у семьи которой были хорошие связи, способствовало его успехам.

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