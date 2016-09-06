Задержаны несколько участников перестрелки в Екатеринбурге

Следователи СК России по Свердловской области с бойцами спецподразделений полиции провели обыски в домах нескольких подозреваемых в участии в перестрелке 3 сентября в Екатеринбурге. Кроме того, следователи задержали несколько человек, которые, по мнению полиции, причастны к инциденту.

В результате обысков обнаружены и изъяты ряд предметов, имеющих значение для уголовного дела. Кроме того, задержаны в качестве подозреваемых несколько человек, которые, по данным следствия, принимали непосредственное участие в случившемся инциденте.

«В настоящее время сотрудниками Следственного комитета продолжается выполнение всех необходимых мероприятий по закреплению доказательной базы. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных соответствующей меры пресечения и предъявлении подозреваемым обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в пресс-релизе регионального управления СК.

По версии следствия, днем 3 сентября не менее чем 16 человек приехали на семи автомобилях к дому по улице Депутатская в Екатеринбурге. Указанная группа агрессивно настроенных лиц с оружием злонамеренно приехали к месту происшествия не только в целях устрашения, но и реального применения принесенного с собой оружия по отношению к лицам, которые находились в доме.

«Такого рода обстоятельства говорят о явном противоправном характере действий большой группы сообщников, которые, как полагает следствие, были нацелены на причинение вреда здоровью граждан и их имуществу, создание опасности для посторонних лиц, что подпадает под предусмотренное действующим уголовным законодательством определение организации и участия в массовых беспорядках», — отмечается в комментарии СК по Свердловской области.

Ранее «Известия» писали, что подозреваемого в расстреле людей в Екатеринбурге отпустили под подписку о невыезде.