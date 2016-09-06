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Соглашения о прекращении огня в Сирии можно достичь за сутки

Саудовская Аравия не видит преград для этого

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр заявил, что есть возможность достичь соглашения о прекращении огня в Сирии в течение 24 часов.

«Существует возможность прийти к пониманию в течение следующих 24 часов или около того, если нам удастся проверить серьезность намерений Башара Асада соблюдать это соглашение», — сказал он на брифинге в Лондоне.

При этом министр отметил, что история Асада не внушает оптимизма насчет выполнения им какого-либо соглашения, пишет Reuters.

Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама 5 сентября поручили главам внешнеполитических ведомств Сергею Лаврову и Джону Керри встретиться, чтобы продолжить работу над соглашением по Сирии. Встреча должна состояться на этой неделе.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Соглашения о прекращении огня в Сирии можно достичь за сутки

Саудовская Аравия не видит преград для этого

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