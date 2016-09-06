США и Россия могут вместе начать бороться с террористами

Если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Сирии, Кремль и Вашингтон станут союзниками
Официальный Вашингтон намерен обсудить с Россией перспективы сотрудничества, направленного против террористов. Это станет возможно после заключения соглашения о прекращении огня в Сирии.
Известно, что США и Россия ведут переговоры по Сирии. Но реализация планов по мирному урегулированию конфликта в этой стране потребует серьезных усилий.
«Если мы осуществим шаги в данном направлении, можно будет говорить о перспективах какой-либо совместной работы с Россией по нанесению ударов», — заявил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер. Он уточнил, что речь идет о нанесении ударов по запрещенным в РФ группировкам ИГИЛ и Джебхат ан-Нусра.
Ситуация с переговорами получила новое развитие после личной встречи глав дипломатических ведомств двух стран Джона Керри и Сергея Лаврова в Китае, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее Саудовская Аравия поддержала соглашение о прекращении огня в Сирии.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.