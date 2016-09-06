США и Россия могут вместе начать бороться с террористами

Официальный Вашингтон намерен обсудить с Россией перспективы сотрудничества, направленного против террористов. Это станет возможно после заключения соглашения о прекращении огня в Сирии.

Известно, что США и Россия ведут переговоры по Сирии. Но реализация планов по мирному урегулированию конфликта в этой стране потребует серьезных усилий.

«Если мы осуществим шаги в данном направлении, можно будет говорить о перспективах какой-либо совместной работы с Россией по нанесению ударов», — заявил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер. Он уточнил, что речь идет о нанесении ударов по запрещенным в РФ группировкам ИГИЛ и Джебхат ан-Нусра.

Ситуация с переговорами получила новое развитие после личной встречи глав дипломатических ведомств двух стран Джона Керри и Сергея Лаврова в Китае, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее Саудовская Аравия поддержала соглашение о прекращении огня в Сирии.

