МВД опровергло отключение камер в Москве после ошибочных штрафов

В МВД Москвы опровергли отключение больше ста дорожных камер фото- и видеофиксации «Стрелка-Плюс» после ряда ошибок с их срабатыванием, все они работают в штатном режиме.

В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что процент ошибочных постановлений составляет всего 0,001. Но и по ним будет проведена проверка причин сбоев по фиксации нарушений выезда на обочину, передает «РИА Новости».

«Все комплексы фотовидеофиксации в Москве работают бесперебойно, отключение камер не производилось. Камеры прошли сертификацию и фиксируют те нарушения, которые определены законодательной базой», — сказали в пресс-службе МВД.

Как писали «Известия», начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко заявил во вторник, что в Москве ошибочные штрафы стали причиной отключения более ста камер фотовидеофиксации «Стрелка-Плюс». Он не уточнил местоположение этих камер.

Между тем в ГАИ подчеркнули, что за всё время работы камеры фотовидеофиксации нарушений доказали свою эффективность. В местах, где они были установлены, отмечено снижение количества ДТП на 31,9%.