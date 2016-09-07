Мать летчика Ярошенко написала письмо Бараку Обаме

Мать российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в тюрьме «Форт-Дикс», отправила письмо президенту США Бараку Обаме (есть в распоряжении «Известий»). В нем Любовь Ярошенко просит американского лидера проявить милосердие «к погибающему сыну» и вернуть Константина в Россию.

Ожидается, что письмо дойдет до президента Обамы в кратчайшие сроки — к 9 сентября. Также Любовь Ярошенко отправила копию документа и на электронную почту, указанную на сайте Белого дома.

Как рассказала «Известиям» мать осужденного в США россиянина, она собирается добиваться возвращения сына в Россию любыми способами. По словам Любови Ярошенко, если правосудия не удалось добиться в юридической плоскости, у нее осталась надежда, что Обама как президент, в 2009 году получивший Нобелевскую премию мира «за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами», поможет вернуть Константина домой.

«Известия» публикуют содержание письма, которое Ярошенко отправила в Белый дом:

Мать Ярошенко — Обаме: «Правда о моем сыне однажды бросит тень на США»