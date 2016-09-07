Задержаны 22 участника перестрелки в Одессе

Украинская полиция задержала 22 сотрудников двух охранных агентств, устроивших разборки в одесской гостинице «Вилла ле Премьер».

Все задержанные: 12 человек из охранного агентства «АС» и 10 человек из «Олимп Юг», доставлены в Шевченковский ОП для выяснения обстоятельств.

Полиция сообщила в соцсетях, что конфликт произошёл между двумя владельцами гостиницы, которые для выяснения отношений наняли охранников.

Напомним, что начальник областной полиции Вадим Могила отметил, что в результате инцидента есть пострадавшие.





