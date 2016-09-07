В дагестанском Избербаше введен режим КТО

Силовики блокировали здание, в котором могут укрываться террористы
В дагестанском Избербаше введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил представитель оперативного штаба по республике.
«В 06.00 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ города Избербаш», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Как писали «Известия» ранее в среду, силовики блокировали здание, в котором могут укрываться причастные к обстрелу полицейских боевики. Также была проведена эвакуация жителей близлежащих домов.
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