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В дагестанском Избербаше введен режим КТО

Силовики блокировали здание, в котором могут укрываться террористы

В дагестанском Избербаше введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил представитель оперативного штаба по республике.

«В 06.00 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ города Избербаш», — приводит его слова агентство «РИА Новости». 

Как писали «Известия» ранее в среду, силовики блокировали здание, в котором могут укрываться причастные к обстрелу полицейских боевики. Также была проведена эвакуация жителей близлежащих домов.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

В дагестанском Избербаше введен режим КТО

Силовики блокировали здание, в котором могут укрываться террористы

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