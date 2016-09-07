Силовики блокировали дом с боевиками в Дагестане

Силовики в Дагестане блокировали дом в Избербаше, в здании могут укрываться боевики, причастные к громкому нападению на сотрудников ДПС в августе, сообщает источник в силовых структурах республики.

Источник отметил, что силовики провели эвакуацию жителей ближайших домов, передает ТАСС.

«В ходе оперативных мероприятий был установлен адрес, где могут находиться боевики, причастные к убийству сотрудников ДПС, произошедшему в августе у города Избербаш», - сообщил источник.

По его словам, идет проверка наличия в доме боевиков и устанавливается их число.

Ранее «Известия» сообщили, что в Магарамкентском районе были уничтожены двое боевиков. Во время спецоперации погиб один военнослужащий Росгвардии, еще двое пострадали. Как впоследствии уточнялось, двое из убитых боевиков были причастны к теракту около джемикентского поста ГИБДД в Дербентском районе.