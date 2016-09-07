Режим КТО введен в Махачкале, силовики блокировали боевиков

Окруженные боевики причастны к убийству двух полицейских в Избербаше
Оперативный штаб по Дагестану ввел режим контртеррористической операции (КТО) в одном из районов Махачкалы, где блокированы боевики, причастные у убийству полицейских в Избербаше.
«В 7.00 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ Кировского района Махачкалы», — цитирует РИА «Новости» источника в оперативном штабе.
Там отметили, что блокированные боевики причастны к убийству двух полицейских в Избербаше. Кроме этого их подозревают в убийствах в Сергокалинском районе.
Как писали «Известия» ранее в среду, силовики блокировали здание, в котором могут укрываться причастные к обстрелу полицейских боевики. Также была проведена эвакуация жителей близлежащих домов. Был введен режим КТО.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.