Режим КТО введен в Махачкале, силовики блокировали боевиков

Оперативный штаб по Дагестану ввел режим контртеррористической операции (КТО) в одном из районов Махачкалы, где блокированы боевики, причастные у убийству полицейских в Избербаше.

«В 7.00 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в пределах административных границ Кировского района Махачкалы», — цитирует РИА «Новости» источника в оперативном штабе.

Там отметили, что блокированные боевики причастны к убийству двух полицейских в Избербаше. Кроме этого их подозревают в убийствах в Сергокалинском районе.

Как писали «Известия» ранее в среду, силовики блокировали здание, в котором могут укрываться причастные к обстрелу полицейских боевики. Также была проведена эвакуация жителей близлежащих домов. Был введен режим КТО.