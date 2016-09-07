Охранники устроили перестрелку в одесском отеле, есть пострадавшие

Перестрелка произошла в ночь на среду в отеле Villa le Premier в Одессе, задержаны 22 человека, есть пострадавшие, ведется следствие, сообщили очевидцы и местные СМИ. После сообщений о захвате заложников в гостинице выяснилось, что имел место конфликт между охранниками, работающими на двух собственников комплекса.

Вечером в среду поступили сообщения, что к гостинице Villa le Premier в Одессе прибыла группа людей, которые ворвались в здание, забаррикадировались там и якобы захватили заложников, сообщает украинский «7 канал».

Неизвестные захватили заложников в отеле Villa le Premier в Одессе



Фото: 048.ua pic.twitter.com/JvjxVQ25aN — Молния ⚡️ Украина (@molniaukraina) 6 сентября 2016 г.

После этого очевидцы сообщили о стрельбе и даже попытках рейдерского захвата гостиницы. На место происшествия прибыл спецназ, который оцепил периметр. Началась операция спецназа, который задержал всех участников инцидента.

Как сообщает сайт города Одессы, при стрельбе, которая возникла еще до прибытия оперативников, пострадал один человек из числа охраны, он получил ранение по касательной. Еще двое охранников получили телесные повреждения в результате драки. Никто из постояльцев не пострадал.

Полиция уточнила, что захвата заложников не производилось, а имел место конфликт между двумя собственниками отеля, которые решили выяснить отношения при помощи охраны.

«Участники конфликта на данный момент проходят по части 4 статьи 296 («Злостное хулиганство с применением оружия») УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет», — сообщает сайт города со ссылкой на полицию.

Отмечается, что на месте происшествия были изъяты 10 единиц оружия, задержаны 22 человека из числа сотрудников охраны. Пострадавшие были отправлены в больницы.

Ранее «Известия» писали, что все задержанные — 12 человек из охранного агентства «АС» и 10 человек из «Олимп Юг»б — были доставлены в Шевченковский ОП для выяснения обстоятельств. Очевидцы сняли на видео момент прибытия спецназа к отелю.