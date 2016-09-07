Трое боевиков ликвидированы в ходе спецоперации в Махачкале

Сотрудники силовых ведомств ликвидировали трех боевиков в ходе спецоперации в Махачкале. Об этом сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

«Предварительно, в Махачкале убиты трое боевиков. Их личности устанавливаются», — приводит его слова агентство ТАСС.

Ранее в среду «Известия» писали о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Кировском районе Махачкалы, где были блокированы боевики, причастные у убийству полицейских в Избербаше. Кроме этого, их подозревают в убийствах в Сергокалинском районе.