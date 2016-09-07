США включили в санкционный список 11 компаний из РФ

При выдаче им лицензий на территории Штатов будет действовать «презумпция отказа»
США снова расширили санкции против России из-за конфликта на Украине. Министерство торговли Соединенных Штатов включило еще 11 российских компаний в санкционный список.
Согласно уведомлению профильного подразделения американского минторга, всего в черном списке сейчас находится 81 компания, 75 из них — российские, в том числе семь относятся к Крыму, а также по две компании из Гонконга и Индии.
На прошлой неделе свой санкционный список расширил американский минфин. В частности, под ограничения подпали 20 организаций и17 физических лиц. В том числе претензии США коснулись дочерних компаний «Газпрома» и Банка Москвы, а также организаций, работающих в Крыму, напоминает «РИА Новости».
Список министерства торговли США практически полностью повторяет список американского минфина. Ограничения по линии торгового ведомства теперь распространяются на следующие 11 компаний, о которых финансовое не упоминало: «Ангстрем-М», «Джиован» (Giovan Ltd), «Ангстрем», «Ангстрем-Т», ОАО «ВО «Радиоэкспорт», Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК), АО «Микрон», АО «НПФ «Микран», НПК «Гранат», «Текнопол компани» и «Текнопол лимитед».
Перечисленные компании работают в области радиоэлектроники. В документе Минторга сказано, что при выдаче им лицензий на территории США будет действовать «презумпция отказа».
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