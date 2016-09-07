Меркель считает, что ситуация с мигрантами в ФРГ стала лучше

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что терроризм не связан с мигрантами, прибывающими в Европу, а ситуация с беженцами в Германии значительно лучше, чем год назад. Об этом она сказала, выступая в бундестаге.

«Терроризм — не новая проблема, которая появилась только в связи с беженцами», — цитирует слова Меркель агентство «РИА Новости».



При этом она отметила, что не каждый мигрант прибывает с «добрыми намерениями».

Меркель также обратила внимание на то, что ситуация с беженцами в стране стала значительно лучше, чем в 2015 году, однако, по ее словам, еще много предстоит сделать для обеспечения внутренней безопасности.



«Люди имеют право требовать, чтобы мы делали всё, чтобы обеспечить их безопасность», — сказала канцлер.

Кроме того, она посетовала на то, что ситуация с солидарностью в отношении беженцев в Европе оставляет желать лучшего.



«Над этим нам предстоит еще работать», — подытожила она.



Напомним, партия Ангелы Меркель — Христианско-демократический союз (ХДС) — на региональных выборах в земле Мекленбург – Передняя Померания заняла третье место (19%), проиграв антииммигрантской партии «Альтернатива для Германии» (20,8%) и Социал-демократической партии Германии (30,6%).

Стоит отметить, что евроскептики проходят уже в девятый земельный парламент из 16 и впервые в истории опережают партию Ангелы Меркель на региональных выборах.



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