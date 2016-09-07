Меркель считает, что ситуация с мигрантами в ФРГ стала лучше

По словам немецкого канцлера, терроризм не является новой проблемой, которая появилась в связи с беженцами
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что терроризм не связан с мигрантами, прибывающими в Европу, а ситуация с беженцами в Германии значительно лучше, чем год назад. Об этом она сказала, выступая в бундестаге.
«Терроризм — не новая проблема, которая появилась только в связи с беженцами», — цитирует слова Меркель агентство «РИА Новости».
При этом она отметила, что не каждый мигрант прибывает с «добрыми намерениями».
Меркель также обратила внимание на то, что ситуация с беженцами в стране стала значительно лучше, чем в 2015 году, однако, по ее словам, еще много предстоит сделать для обеспечения внутренней безопасности.
«Люди имеют право требовать, чтобы мы делали всё, чтобы обеспечить их безопасность», — сказала канцлер.
Кроме того, она посетовала на то, что ситуация с солидарностью в отношении беженцев в Европе оставляет желать лучшего.
«Над этим нам предстоит еще работать», — подытожила она.
Напомним, партия Ангелы Меркель — Христианско-демократический союз (ХДС) — на региональных выборах в земле Мекленбург – Передняя Померания заняла третье место (19%), проиграв антииммигрантской партии «Альтернатива для Германии» (20,8%) и Социал-демократической партии Германии (30,6%).
Стоит отметить, что евроскептики проходят уже в девятый земельный парламент из 16 и впервые в истории опережают партию Ангелы Меркель на региональных выборах.
Читайте также:
Франк-Вальтер Штайнмайер может занять пост канцлера Германии
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.